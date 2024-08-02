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        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Harput Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarını inceledi

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:24 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:24
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        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Harput Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarını inceledi
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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

        Vali Hatipoğlu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Harput Mahallesi'nde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi'nde devam eden arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Hatipoğlu, 4 bin yıllık tarihi bulunan Harput'un eşsiz bir mirası taşıdığını belirtti.

        Geçmiş dönemlerde Harput'a değer katmak için emek verenlere teşekkür eden Hatipoğlu, "Burası adeta zamana yolculuk yapabileceğiniz bir nokta. Bunu canlandırmak için önümüzdeki süreçte yapılacakları planlamaya çalışacağız." dedi.

        Numan Hatipoğlu, kazı için mümkün olduğunca hem bakanlıkların desteğini sağlayacaklarını hem de İl Özel İdaresi bütçesinden destek ve kaynak aktarımına gayret göstereceklerini dile getirerek, Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi işbirliğiyle 2004 yılından itibaren kazıların kademeli sürdüğünü anımsattı.

        Hatipoğlu, çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

        "2021 yılında Harput İç Kale üçüncü bölgede kazı çalışması gerçekleştirilmiş, kazılarda elde edilen objeler ile tandırların onarımları gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında iki bağımsız sarnıçta kazı çalışması yapılmış ve hala devam ediyor. Yine Orta Mahalle'de bulunan Fetih Mescidi ve Zaviyede onarım çalışmaları yapılarak ziyarete açıldı. 2023 yılında Artuklu sarnıcının üzerinde yer alan demirci atölyelerinde çalışmalar gerçekleştirilmiş. Yine burada elde edilen çeşitli objeler var. Bunlar da sergilenecek. Tandırlarda konservasyon, camide mihrap çalışması yapılmış. Harput İç Kalesi'nde surların üçüncü etap restorasyon projesi uygulaması devam etmiş yine. 2024 yılı içerisinde yapacaklarımız ve yapmaya başlamış olduklarımız ise Harput İç Kale kazısı 6 Mayıs itibarıyla çevre temizliğiyle başlamış."

        Harput'un sadece kalesi ile değil birçok özelliğiyle öne çıktığını belirten Hatipoğlu, burada yürütülen bütün çalışmaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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