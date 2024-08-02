Ağın'da voleybol turnuvası sona erdi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Şehit Öğretmen Rüstem Şen Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 9 takım ve 100 sporcu katıldı.

Turnuvanın final maçında Şenpınar Mahallesi Voleybol Takımı, Beyelması Köyü Voleybol Takımını 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvada şampiyon olan ve dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.