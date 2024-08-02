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        Ağın'da voleybol turnuvası sona erdi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:45 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:45
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        Ağın'da voleybol turnuvası sona erdi
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.

        Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Şehit Öğretmen Rüstem Şen Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 9 takım ve 100 sporcu katıldı.

        Turnuvanın final maçında Şenpınar Mahallesi Voleybol Takımı, Beyelması Köyü Voleybol Takımını 3-1 yenerek şampiyon oldu.

        Turnuvada şampiyon olan ve dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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