Ağın'da voleybol turnuvası sona erdi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi.
Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Şehit Öğretmen Rüstem Şen Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 9 takım ve 100 sporcu katıldı.
Turnuvanın final maçında Şenpınar Mahallesi Voleybol Takımı, Beyelması Köyü Voleybol Takımını 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Turnuvada şampiyon olan ve dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.
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