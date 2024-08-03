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        Gurbetçiler her yıl memleket hasretiyle geldikleri Karakoçan'da nüfusu 3'e katlıyor

        SUAT ÖZTÜRK/İDRİS DEMİR - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaz aylarında Avrupa'dan gelen gurbetçilerle nüfus 3'e katlanırken sosyal yaşam da canlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:08
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        Gurbetçiler her yıl memleket hasretiyle geldikleri Karakoçan'da nüfusu 3'e katlıyor
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        SUAT ÖZTÜRK/İDRİS DEMİR - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaz aylarında Avrupa'dan gelen gurbetçilerle nüfus 3'e katlanırken sosyal yaşam da canlanıyor.

        1960'lı yıllardan itibaren Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İngiltere gibi ülkelere çalışmaya giden gurbetçiler yaz tatillerini baba ocağı Karakoçan'da geçiriyor.

        Memleket özlemiyle her yıl yaz aylarında kilometrelerce yol katederek Karakoçan'a gelen gurbetçiler, akrabaları ve arkadaşlarıyla hasret gideriyor.

        Bu buluşma sayesinde nüfusun 3'e katlandığı ilçede gurbetçiler park ve bahçelerde sevdikleriyle zaman geçiriyor, alışveriş yapıyor.

        - Köylerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sunuyorlar

        Gurbetçiler memleket özlemiyle geldikleri köylerinde ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalarda muhtar ve hemşehrilerine destek de sunuyor.

        Parke taşı döşeme, içme suyu tesisatı bakım ve onarımı, köylerde ortak alanların temizliği gibi çalışmalara katkıda bulunan gurbetçiler, Karapınar köyünde de cami yaptırdı.

        Gurbetçiler, bunun yanı sıra ilçedeki Yeni Mahalle ve Aşağıovacık köylerinde cami yapımına da destek sundu.

        - "Memleketimi, vatanımı, toprağımı seviyorum"

        1990 yılında gittiği Almanya'nın Stadthagen şehrinden her yıl memleketine gelen Hayrettin Aydın, AA muhabirine, inşaat sektöründe çalıştığını anlattı.

        Bir süre işçi olarak çalıştıktan sonra kendi işini kurduğunu belirten Aydın, "Yaz mevsiminde de memleketimize geldim. Bulduğum her fırsatta geliyorum. Memleketimi, vatanımı, toprağımı seviyorum. Varım yoğum memleketim. Memleketim, akrabalarım, dostlarım, tanıdıklarım her zaman önceliğim olmuştur. İleride memleketime dönmeyi düşünüyorum." dedi.

        - "Hasret gideriyoruz"

        Hollanda'nın Den Haag kentinden gelen 2 çocuk babası Ayetullah Günay, akrabalarından etkilenerek gittiği yurt dışında 10 yıldır çalıştığını belirtti.

        Buldukları her fırsatta Karakoçan'a tatile geldiklerini ifade eden Günay, şunları söyledi:

        "Nereye gidersek gidelim insan ait olduğu coğrafyada huzur bulabiliyor. Kısa dönem de olsa geliyoruz, memleketimizi ziyaret ediyoruz. Memleketimizi, akrabalarımızı görüyor, mutlu oluyoruz. Gurbetteki 11 ayın stresini bu bir ayda atmaya çalışıyoruz, iyi geliyor. Karakoçan'ın nüfusunun çoğu Avrupa'da olduğu için ve yaz aylarında Avrupa'nın diğer şehirlerinde olan akrabalarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız da buraya geliyor. Burası buluşma noktamız oluyor, birbirimizi görüyoruz. Festival havasında geçiyor. Burada hasret gideriyoruz."

        Almanya'nın Stadthagen şehrinden gelen 29 yaşındaki Bilal Aydın da Almanya'da doğup büyüdüğünü ama baba ocağı memleketinden vazgeçemediğini belirtti.

        Her yıl memleketine geldiğini anlatan Aydın, "Akrabalarımızı görmeye ve kafa dinlemeye geliyoruz. Almanya'da inşaat sektöründe kendi firmamız var. O işle ilgileniyoruz. Burada da birkaç ev yapmaya karar verdik. Böyle yatırımlarımız oldu. Burada akrabalarımız var ayrıca yurt dışından gelen akrabalarımız da var. Ailece toplandık, güzel vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Hollanda'nın Utrecht şehrinden gelen Enes Akbulut ise her yaz geldiği memleketini çok sevdiğini, eş, dost, akraba ziyareti yaparak memleket hasreti giderdiklerini vurguladı.

        - Esnaf yaz aylarında yaşanan canlanmadan memnun

        İlçe esnafı Bülent Eser ise yaz aylarında gurbetçilerin gelişiyle ilçede iş yoğunluğunda büyük artış olduğunu ifade etti.

        Memleket özlemi çeken gurbetçilerin her yaz Karakoçan'a geldiğini anlatan Eser, yaz aylarında yaşanan bu hareketlilikten memnun olduklarını belirtti.

        Eser, "Onlar bizim misafirimiz. Misafirlerimizi çok güzel ağırlıyoruz." dedi.

        - "Gurbetçilerin gelmesi ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor"

        Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayrettin Bal da geçmişte çalışmak için yurt dışına giden hemşehrilerinin tatil için geldikleri ilçeye canlılık kattığını söyledi.

        Bal, "İlçemizin nüfusu 15 bin ama yaz aylarında girişlerle 45 bini aşıyor. Gurbetçilerin gelmesi ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ailelerimizin yaz aylarında zamanlarını bizimle geçirmeleri bizi sevindiriyor. Bundan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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