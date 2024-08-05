Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek ile 45 fişek ve 2 kartuş ele geçirildi.

Öte yandan son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 8 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada, ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ile 181 fişek, 25 kartuş, 2 kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir binadaki 2 ikamete operasyon düzenledi.

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