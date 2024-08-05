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        Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

        Elazığ'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:27 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:27
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        Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
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        Elazığ'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir binadaki 2 ikamete operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, ruhsatsız 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ile 181 fişek, 25 kartuş, 2 kesici alet ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Öte yandan son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 8 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, tüfek ile 45 fişek ve 2 kartuş ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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