Elazığ'da hatif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Örençay köyü yolunda, İ.G. yönetimindeki 23 ACA 467 plakalı hafif ticari araç, A.A.Y'nin kullandığı 23 HF 500 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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