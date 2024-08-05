Keban'da iç sularda suya girilmesi yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla iç sularda serinleme ve yüzme amaçlı suya girişlerin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

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