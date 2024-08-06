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        Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 00:45 Güncelleme: 06.08.2024 - 00:45
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        Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Uslu köyü mevkisinde meşe ağaçlarından oluşan ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Zorlu arazi şartlarında yangın söndürme araçları ve iş makineleri ile ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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