Keban'da yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler Divriği'yi gezdi

Meşe, desteklerinden dolayı Kaymakam Furkan Atalık'a teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, yaz Kur'an kurslarında öğrencilere dini ve milli değerlerin öğretildiği belirterek, düzenlenen etkinliklerle de kursların cazip hale gelmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Keban Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Müftülüğünce organize edilen gezide, öğrenciler Divriği ilçesindeki cam teras, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile Divriği Kalesini gezdi.

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