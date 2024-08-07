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        Keban'da yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler Divriği'yi gezdi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için Sivas'ın Divriği ilçesine gezi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:39 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:39
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        Keban'da yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler Divriği'yi gezdi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler için Sivas'ın Divriği ilçesine gezi programı düzenlendi.

        Keban Kaymakamlığının desteğiyle İlçe Müftülüğünce organize edilen gezide, öğrenciler Divriği ilçesindeki cam teras, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile Divriği Kalesini gezdi.

        Gezi programı kapsamında öğrencilere yemek ikramında bulunuldu.

        İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, yaz Kur'an kurslarında öğrencilere dini ve milli değerlerin öğretildiği belirterek, düzenlenen etkinliklerle de kursların cazip hale gelmesinin hedeflendiğini ifade etti.

        Meşe, desteklerinden dolayı Kaymakam Furkan Atalık'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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