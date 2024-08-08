Keban Kaymakamı Atalık köyleri ziyaret etti

Kaymakam Atalık'a ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Erkan Aktaş, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Aylin Kökçin, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, İl Genel Meclis üyeleri Nadir Can ve Aygün Doğan da eşlik etti.

Muhtarlar ve köy sakinleriyle görüşen Atalık, sorun ve talepleri dinledi.

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