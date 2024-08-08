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        Elazığ'da yolcu otobüsünde 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

        Elazığ'da, yolcu otobüsünde 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:03 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:03
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        Elazığ'da yolcu otobüsünde 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
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        Elazığ'da, yolcu otobüsünde 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla şok yol kontrol ve arama uygulaması gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısımda narkotik köpeği yardımıyla arama yapıldı.

        Aramada, bir yolcuya ait valizde 7 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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