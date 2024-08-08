Elazığ'da yolcu otobüsünde 7 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Bu kapsamda durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısımda narkotik köpeği yardımıyla arama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla şok yol kontrol ve arama uygulaması gerçekleştirdi.

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