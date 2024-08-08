Kovancılar Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Gök, yaptığı açıklamada, ekiplerinin özverili çalışması sonucu kanalizasyon işlerinin tamamlandığını aktararak, "Eksik ve sorunlu alanlarda bulunan kanalizasyon çalışmamızı ekiplerimiz kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sundu." dedi.

Belediye başkanı Vahap Gök, mahalle muhtarı Önder Şeker ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

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