Elazığ Valisi Hatipoğlu Keban ilçesinde incelemede bulundu

Hatipoğlu, Keban Balık Üretim İstasyonu ve deprem konutlarında da incelemede bulunarak, bilgi aldı.

Daha sonra Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde incelemede bulunan Hatipoğlu'na, yetkililer üretim hakkında bilgi verdi.

Hakkari'de şehit olan polis Orhan Akpınar'ın ailesini ziyaret eden Hatipoğlu, aileye Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

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