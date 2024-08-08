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        İsrail, Elazığ'da trafik ışıklarıyla protesto edildi

        Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:57 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:57
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        İsrail, Elazığ'da trafik ışıklarıyla protesto edildi
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        Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi.

        Elazığ Belediyesince kent genelinde trafik sinyalizasyon sistemindeki yeşil ışıklara "Özgür Kudüs", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" yazıları yerleştirildi.

        Vatandaşlardan Feti Tuncer, AA muhabirine, uygulamanın İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma sessiz kalınmaması adına önemli olduğunu söyledi.

        İsrail'in saldırılarının bir an önce son bulması için herkesin her platformda tepkisini dile getirmesi gerektiğini ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:

        "Belediyemizin, ışıklarımıza 'Katil İsrail' ve 'Özgür Filistin' yazılarını yerleştirmesini destekliyoruz. Bu gibi uygulamaların daha çok yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu konuda belediyemizi destekliyoruz."

        Mehmet Tahir Altungök de belediyenin İsrail'in katliamını insanlara duyurmak için hayata geçirdiği uygulamayı desteklediklerini dile getirdi.

        Altungök, "İnsanları bu soykırıma karşı bilinçlendirmek, bu soykırımı unutturmamak adına yerinde bir uygulama olmuş, Belediyemizi tebrik ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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