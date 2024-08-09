Elazığ'da ormanlık alana yayılan arazi yangını kontrol altına alındı

Zorlu arazi şartlarında ekiplerin söndürme araçları ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangın, köylülerinde desteğiyle kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye Keban ve Ağın belediyeleri itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma personeli sevk edildi.

Nimri Köyü Yoncalık mevkisinde bulunan Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) bağlı Keban Şalt-2 trafo merkezine yaklaşık 1,7 kilometre mesafedeki otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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