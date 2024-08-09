Elazığ'da narkotik uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Elazığ'da narkotik uygulamasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Elazığ'da narkotik uygulamasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanan şüpheli ve sokak satıcılarına yönelik narkotik uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan üst aramasında 5 parça halinde 73,26 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
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