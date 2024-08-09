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        Elazığ'da narkotik uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da narkotik uygulamasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:08
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        Elazığ'da narkotik uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da narkotik uygulamasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanan şüpheli ve sokak satıcılarına yönelik narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulamada 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin yapılan üst aramasında 5 parça halinde 73,26 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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