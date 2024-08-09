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        Elazığ'da köyde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 18:34 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:34
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        Elazığ'da köyde çıkan yangın söndürüldü
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        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde çıkan yangın söndürüldü.

        Nimri köyünde otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının söndürülmesinin ardından yaklaşık 12 saat sonra bölgede tekrar dumanların yükseldiğini gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Keban Belediyesi itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle ve köylülerin desteğiyle yangın büyümeden söndürüldü.

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