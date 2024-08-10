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        Elazığ'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışma

        Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:01 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:01
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        Elazığ'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışma
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede erkek ve kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

        Ekipler, Denizli köyü ve Baraj Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara KADES uygulamasını anlattı ve el broşürü dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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