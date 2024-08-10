Elazığ'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışma

Ekipler, Denizli köyü ve Baraj Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara KADES uygulamasını anlattı ve el broşürü dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede erkek ve kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

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