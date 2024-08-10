Elazığ'da dağlık ve otluk arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dağlık ve otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Elazığ’ın Keban ilçesinde dağlık ve otluk arazide çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

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