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        Elazığ'da dağlık ve otluk arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

        Elazığ'ın Keban ilçesinde dağlık ve otluk arazide çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 23:42 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:42
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        Elazığ'da dağlık ve otluk arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Elazığ’ın Keban ilçesinde dağlık ve otluk arazide çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dağlık ve otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

        Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ediyor.

        Dağlık arazide araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler, yangın söndürme çalışmasını güçlükle yapıyor.

        Öte yandan, bölgedeki yangın, Fırat Nehri üzerindeki bir alabalık çiftliğinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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