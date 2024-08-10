Elazığ'da dağlık ve otluk arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dün akşam dağlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, gece boyunca Orman Bölge Müdürlüğü, Keban Belediyesi itfaiye ve jandarma ekiplerince müdahale edildi.

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