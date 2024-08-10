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        Elazığ'da dağlık ve otluk arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde dağlık ve otluk arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 23:42 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:42
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        Elazığ'da dağlık ve otluk arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde dağlık ve otluk arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Akçatepe köyünün Fırat Nehri yakınlarındaki Siyame mevkisinde dün akşam dağlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, gece boyunca Orman Bölge Müdürlüğü, Keban Belediyesi itfaiye ve jandarma ekiplerince müdahale edildi.

        Köylülerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

        Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat, gece boyunca özverili çalışmalarından ötürü ekiplere teşekkür etti.

        Köy sakinleri, ekiplere karpuz ikramında bulundu.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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