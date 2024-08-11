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        Elazığ'da baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

        Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 18:12 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:12
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        Elazığ'da baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı
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        Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

        F.S.K. (19), merkeze bağlı Kurtdere köyü Ekinli mezrasında bahçe sulamasında kullandıkları dalgıç pompasında oluşan arızayı gidermek için babası ve 2 kişiyle baraj gölüne girdi.

        Arızanın giderilmesinin ardından suda yüzmeye başlayan genç, bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, gencin bulunması için su altı ve üstünde çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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