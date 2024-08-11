Elazığ'da baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

Ekipler, gencin bulunması için su altı ve üstünde çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

F.S.K. (19), merkeze bağlı Kurtdere köyü Ekinli mezrasında bahçe sulamasında kullandıkları dalgıç pompasında oluşan arızayı gidermek için babası ve 2 kişiyle baraj gölüne girdi.

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