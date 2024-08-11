Elazığ'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AEV 101 plakalı hafif ticari araç ile 23 ADP 831 plakalı motosiklet çarpıştı.

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