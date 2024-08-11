Elazığ'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AEV 101 plakalı hafif ticari araç ile 23 ADP 831 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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