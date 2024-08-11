Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 22:17 Güncelleme: 11.08.2024 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AEV 101 plakalı hafif ticari araç ile 23 ADP 831 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Paris 2024'te lider ABD!
        Paris 2024'te lider ABD!
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Kalabalığa aldırmadılar
        Kalabalığa aldırmadılar
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da baraj gölünde kaybolan gencin, cansız bedeni bulundu (2)
        Elazığ'da baraj gölünde kaybolan gencin, cansız bedeni bulundu (2)
        GÜNCELLEME - Elazığ'da baraj gölünde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıl...
        GÜNCELLEME - Elazığ'da baraj gölünde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıl...
        Elazığ'da baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı
        Elazığ'da baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı
        Elazığ'da baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı
        Elazığ'da baraj gölünde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı
        Elazığ'da dağlık ve otluk arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
        Elazığ'da dağlık ve otluk arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
        Elazığ'da dağlık ve otluk arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
        Elazığ'da dağlık ve otluk arazide çıkan yangına müdahale ediliyor