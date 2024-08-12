Elazığ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, jandarma ekipleri ve vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 25 personel ile helikopter, 3 arazöz, su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, greyder ve kepçe sevk edildi.

Kösebayır köyü mevkisindeki ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

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