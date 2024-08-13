Keban'da yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde İlçe Müftülüğünce yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi Külliyesinde düzenlenen programda kursa katılan öğrencilere yönelik yarışma yapıldı.

Programda cami imamı Yunus Emre Tunca Kur'an-ı Kerim, Büklümlü Köyündeki yaz Kur'an kursu öğrencisi Ali Mert Kotan da ezan okudu.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kursa katılan öğrencileri tebrik ederek, "Bu süreçte öğrendiğiniz her bir ayet size hayat boyu yol gösterecek, karşılaşacağınız zorluklar karşısında sizlere rehberlik edecektir. Bu kurs boyunca sadece Kur'an-ı Kerim'i okumakla kalmadınız, aynı zamanda onun ahlakını, değerlerini ve prensiplerini de öğrendiniz. Sizlerin, bu bilgileri hayatınıza yansıtarak, toplumumuzda örnek bireyler olacağınıza inanıyorum. Bu vesileyle bu kursun düzenlenmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza ve destek veren ailelerinize teşekkür ediyorum." dedi.