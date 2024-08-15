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        Elazığ'da tır ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 20:16 Güncelleme: 15.08.2024 - 20:16
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        Elazığ'da tır ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Elazığ-Malatya kara yolunun Kömürhan Köprüsü mevkisi Baskil ilçesi kavşağında M.Ö. idaresindeki silobas dorse takılı 23 ACM 352 plakalı tır ile Z.T'nin kullandığı 23 FE 790 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile 4 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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