Keban ilçesindeki Ulupınar köyüne ek mezarlık alanı tahsis edildi
Elazığ'ın Keban ilçesinin Ulupınar köyüne ek mezarlık alanı tahsis edildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinin Ulupınar köyüne ek mezarlık alanı tahsis edildi.
Ulupınar köyü muhtarlığı ve ihtiyar heyeti tarafından alınan karar doğrultusunda köy girişinde ve mevcut mezarlık alanının bitişiğinde bulunan tüzel kişiliğe ait 8 bin 600 metrekarelik arazi, mezarlık alanı olarak belirlendi.
Köy muhtarı Nazım Sezer, mevcut mezarlık alanının kapasitesinin dolması nedeniyle ek mezarlık alanına ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Yeni oluşturulan mezarlık alanıyla bu sorunun ortadan kalktığını ifade eden Sezer, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.
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