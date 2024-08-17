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        Elazığ'da köy derneği başkanlık seçimi yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Taşkesen Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanlığına Hıdır Gür seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:17
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        Elazığ'da köy derneği başkanlık seçimi yapıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Taşkesen Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanlığına Hıdır Gür seçildi.

        Keban ilçesinin Taşkesen köyünde gerçekleşen Taşkesen Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği genel kurul seçiminde aday olan Gür, üyelerin oylarıyla dernek başkanlığına seçildi.

        Gür, emeklerinden dolayı bir önceki yönetime teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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