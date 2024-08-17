Elazığ'da köy derneği başkanlık seçimi yapıldı

Gür, emeklerinden dolayı bir önceki yönetime teşekkür etti.

Keban ilçesinin Taşkesen köyünde gerçekleşen Taşkesen Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği genel kurul seçiminde aday olan Gür, üyelerin oylarıyla dernek başkanlığına seçildi.

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