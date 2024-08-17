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        Elazığ'da kırsal arazide çıkan ve yerleşim yerlerindeki bahçelere sıçrayan yangın söndürüldü

        Elazığ'da kırsal arazide çıkan ve yerleşim yerlerindeki bahçelere sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 19:35 Güncelleme: 17.08.2024 - 19:35
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        Elazığ'da kırsal arazide çıkan ve yerleşim yerlerindeki bahçelere sıçrayan yangın söndürüldü
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        Elazığ'da kırsal arazide çıkan ve yerleşim yerlerindeki bahçelere sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Elazığ-Baskil kara yolunun Örençay köyü mevkisinde kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevrede evlerin de bulunduğu bahçelik alanlara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın da (TOMA) destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Yangında meyve ağaçları ve sebze ekili alanlar zarar gördü, bir arsaya bırakılan saman yandı.

        Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda daha sonra trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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