Elazığ'da kırsal arazide çıkan ve yerleşim yerlerindeki bahçelere sıçrayan yangın söndürüldü

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda daha sonra trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Yangında meyve ağaçları ve sebze ekili alanlar zarar gördü, bir arsaya bırakılan saman yandı.

Elazığ-Baskil kara yolunun Örençay köyü mevkisinde kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevrede evlerin de bulunduğu bahçelik alanlara sıçradı.

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