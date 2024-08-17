Elazığ'da çıkan yangında 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Yaklaşık 150 dönüm tarım arazisindeki meyve ağaçları ve sebze alanlarının zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Cevizdere köyünün Sulaf ve Kuşçu mezralarındaki otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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