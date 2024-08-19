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        Ağın'da şehit asker Baltacı için mevlit okutuldu

        Ağın ilçesinde şehit asker Mustafa Baltacı için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:51
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        Ağın'da şehit asker Baltacı için mevlit okutuldu
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        Ağın ilçesinde şehit asker Mustafa Baltacı için mevlit okutuldu.

        Ağın Kaymakamlığı tarafından Osmaniye'de teröristlerce açılan ateş sonucu 2007'de şehit düşen Mustafa Baltacı için Merkez Kebir Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

        Programa, Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın Belediye Başkan Şeref Çakar, kurum amirleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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