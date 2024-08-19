Ağın'da şehit asker Baltacı için mevlit okutuldu

Ağın Kaymakamlığı tarafından Osmaniye'de teröristlerce açılan ateş sonucu 2007'de şehit düşen Mustafa Baltacı için Merkez Kebir Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

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