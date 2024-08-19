Ağın'da şehit asker Baltacı için mevlit okutuldu
Ağın ilçesinde şehit asker Mustafa Baltacı için mevlit okutuldu.
Ağın ilçesinde şehit asker Mustafa Baltacı için mevlit okutuldu.
Ağın Kaymakamlığı tarafından Osmaniye'de teröristlerce açılan ateş sonucu 2007'de şehit düşen Mustafa Baltacı için Merkez Kebir Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.
Programa, Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın Belediye Başkan Şeref Çakar, kurum amirleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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