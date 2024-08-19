Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 23:22 Güncelleme: 19.08.2024 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

        Yıldızbağları Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan İ.G. ile M.Ö. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada İ.G'nin silahla ateş etmesi sonucu M.Ö. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan M.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        Süper Mavi Dolunay, ihtişamıyla büyüledi!
        İsrail kendi askerini vurdu
        İsrail kendi askerini vurdu
        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
        Beşiktaş'ta hücum göz dolduruyor!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Plastik fabrikasında yangın!
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Ali Koç'tan Ankara'da ziyaretler!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Özbek'ten Gündoğan açıklaması!
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Dilan Polat cezaevinden çıktı
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi bekliyor
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Biri 17 biri 19 yaşında... Toprağa verildiler
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        M çiçeğine dair 10 soru 10 cevap
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        Fenerbahçe'den Fatih Özkan için 5 soru!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Volvo'dan 'sedan' arası
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Ağın'da şehit asker Baltacı için mevlit okutuldu
        Ağın'da şehit asker Baltacı için mevlit okutuldu
        Elazığ'da otomobil dere yatağına düştü: 6 yaralı
        Elazığ'da otomobil dere yatağına düştü: 6 yaralı
        Elazığ'da çıkan yangında 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Elazığ'da çıkan yangında 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Elazığ'da kırsal arazide çıkan ve yerleşim yerlerindeki bahçelere sıçrayan...
        Elazığ'da kırsal arazide çıkan ve yerleşim yerlerindeki bahçelere sıçrayan...
        Elazığ'da köy derneği başkanlık seçimi yapıldı
        Elazığ'da köy derneği başkanlık seçimi yapıldı
        Keban ilçesindeki Ulupınar köyüne ek mezarlık alanı tahsis edildi
        Keban ilçesindeki Ulupınar köyüne ek mezarlık alanı tahsis edildi