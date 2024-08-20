Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Kovancılar'da toplu sünnet şöleni düzenlendi

        Kovancılar ilçesinde toplum sünnet şöleni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kovancılar'da toplu sünnet şöleni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kovancılar ilçesinde toplum sünnet şöleni yapıldı.

        Kovancılar Kaymakamlığı ve Kovancılar Belediyesi işbirliğiyle Kapıaçmaz mesire alanında sünnet şöleni düzenlendi.

        Şölende, toplam 210 çocuğun sünneti gerçekleştirildi.

        Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, "Güzel, neşeli, hoş bir ortamda programımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da tekrar böyle programları yaparız." dedi.

        Vatandaşlar da sünnet şöleni için yetkililere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Evlendiler
        Evlendiler
        Yasağa rağmen ormana giren 9 kişiye ceza
        Yasağa rağmen ormana giren 9 kişiye ceza
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Yunanistan'da bir gecede 31 bin kez şimşek çaktı
        Yunanistan'da bir gecede 31 bin kez şimşek çaktı
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 10 yıl önce kardeşinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öld...
        Elazığ'da 10 yıl önce kardeşinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öld...
        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Ağın'da şehit asker Baltacı için mevlit okutuldu
        Ağın'da şehit asker Baltacı için mevlit okutuldu
        Elazığ'da otomobil dere yatağına düştü: 6 yaralı
        Elazığ'da otomobil dere yatağına düştü: 6 yaralı
        Elazığ'da çıkan yangında 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Elazığ'da çıkan yangında 150 dönüm tarım arazisi zarar gördü
        Elazığ'da kırsal arazide çıkan ve yerleşim yerlerindeki bahçelere sıçrayan...
        Elazığ'da kırsal arazide çıkan ve yerleşim yerlerindeki bahçelere sıçrayan...