Elazığ'da asayiş uygulamasında 13 ruhsatsız silah ele geçirildi

Aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek, 114 fişek, 34 kartuş ile kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

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