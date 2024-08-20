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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 13 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamasında 13 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 16:16 Güncelleme: 20.08.2024 - 16:44
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        Elazığ'da asayiş uygulamasında 13 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamasında 13 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamada, ruhsatsız silah bulunduran 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek, 114 fişek, 34 kartuş ile kesici alet ele geçirildi.

        Öte yandan, kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik son 1 ayda yürütülen çalışmalar neticesinde 83 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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