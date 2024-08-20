Kovancılar'da engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için akülü tekerlekli sandalye temin etti.

Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, yaptıkları her hizmette engelli vatandaşları da düşünerek hareket ettiklerini söyledi.

İlçedeki 3 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye temin ettiklerini kaydeden Gök, engelli vatandaşların bundan sonra evlerinden rahatlıkla çıkabileceğini belirtti.

Gök, engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye teminine devam edeceklerini ifade ederek, "Onların mutluluğu bize de mutluluk verdi." dedi.