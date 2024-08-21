Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda, 27,14 gram esrar, 60,51 gram sentetik kannabinoid, 23,7 gram kokain, 8,73 gram sentetik uyuşturucu, 14 kök Hint keneviri, 120 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tüfek, 7 kartuş, 10 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.