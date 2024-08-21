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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:49
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, 27,14 gram esrar, 60,51 gram sentetik kannabinoid, 23,7 gram kokain, 8,73 gram sentetik uyuşturucu, 14 kök Hint keneviri, 120 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tüfek, 7 kartuş, 10 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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