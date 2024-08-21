Elazığ'da baraj göletine giren çocuk boğuldu

Yayladere Belediye Başkanı Nadir Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yayladere Anadolu Lisesi'nde okuyan Yusuf Dilek'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Serinlemek amaçlı girdiği Özlüce Baraj Göleti'nde boğularak yaşamını kaybeden kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, Dilek ailesi ve sevenlerine başsağlığı, sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki bir alabalık üretim tesisinde görevli dalgıçlar tarafından gencin cansız bedeni bulundu.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde yaşayan Yusuf Dilek, babası Ali Dilek ile Karakoçan ilçesindeki Değirmendere köyü mevkisindeki Özlüce Barajı Göleti'ne girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

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