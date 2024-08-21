Elazığ'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baraj göletine giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baraj göletine giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde yaşayan Yusuf Dilek, babası Ali Dilek ile Karakoçan ilçesindeki Değirmendere köyü mevkisindeki Özlüce Barajı Göleti'ne girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki bir alabalık üretim tesisinde görevli dalgıçlar tarafından gencin cansız bedeni bulundu.
Yayladere Belediye Başkanı Nadir Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yayladere Anadolu Lisesi'nde okuyan Yusuf Dilek'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Serinlemek amaçlı girdiği Özlüce Baraj Göleti'nde boğularak yaşamını kaybeden kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, Dilek ailesi ve sevenlerine başsağlığı, sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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