Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 14 zanlı yakalandı

        Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:04 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 14 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldızbağları Mahallesi Pertek Caddesi'nde 19 Ağustos'taki kavgada, 2014 yılında bir yakınının öldürülmesi olayından sorumlu tuttuğu M.Ö'yü silahla vurduktan sonra kaçan İ.G'yi Artvin'in Hopa ilçesinde yakaladı.

        Ekipler, olayın ardından zanlının saklanmasına ve farklı illere kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 13 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Yıldızbağları Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta meydana gelen kavgada, İ.G'nin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan M.Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "V-NOTES Cerrahisi"ne başlandı
        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "V-NOTES Cerrahisi"ne başlandı
        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
        Tunceli'de cip ile kamyon çarpıştı; 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı
        Tunceli'de cip ile kamyon çarpıştı; 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı
        Elazığ'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
        Elazığ'da baraj göletine giren çocuk boğuldu
        Babasıyla baraj gölünde yüzerken akıntıya kapılan Yusuf'un cansız bedeni bu...
        Babasıyla baraj gölünde yüzerken akıntıya kapılan Yusuf'un cansız bedeni bu...
        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralan...
        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralan...