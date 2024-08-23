Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "V-NOTES Cerrahisi"ne başlandı
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "V-NOTES Cerrahisi"ne başlandı.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "V-NOTES Cerrahisi"ne başlandı.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, hastane yönetimi tarafından sağlık alanındaki son gelişmelerin yakından takip edilerek yeni tedavi yöntemlerinin hastaneye kazandırıldığı belirtildi.
Bu kapsamda dünyada yeni tedavi yöntemlerden biri olan "V-NOTES Cerrahisi"nde uygulanmaya başladığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Şanlı, bu cerrahi yönteminin hastanın vücudunda herhangi bir kesi izi olmadan ameliyat imkanı sağladığını aktardı.
V-NOTES cerrahisinin doğal açıklıklardan yapılan cerrahi olarak tanımlandığını ifade eden Şanlı, "V-NOTES cerrahisi, hastanın konforu ve kozmetik kaygılar nedeniyle giderek sıklığı ve uygulanabilirliği artan bir cerrahidir. Biz de hastanemizde gereken teknolojileri kullanarak giderek daha fazla uygulamaktayız." ifadelerini kullandı.
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