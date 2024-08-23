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        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "V-NOTES Cerrahisi"ne başlandı

        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "V-NOTES Cerrahisi"ne başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:14 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:33
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        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "V-NOTES Cerrahisi"ne başlandı
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        Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde "V-NOTES Cerrahisi"ne başlandı.

        Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, hastane yönetimi tarafından sağlık alanındaki son gelişmelerin yakından takip edilerek yeni tedavi yöntemlerinin hastaneye kazandırıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda dünyada yeni tedavi yöntemlerden biri olan "V-NOTES Cerrahisi"nde uygulanmaya başladığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Şanlı, bu cerrahi yönteminin hastanın vücudunda herhangi bir kesi izi olmadan ameliyat imkanı sağladığını aktardı.

        V-NOTES cerrahisinin doğal açıklıklardan yapılan cerrahi olarak tanımlandığını ifade eden Şanlı, "V-NOTES cerrahisi, hastanın konforu ve kozmetik kaygılar nedeniyle giderek sıklığı ve uygulanabilirliği artan bir cerrahidir. Biz de hastanemizde gereken teknolojileri kullanarak giderek daha fazla uygulamaktayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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