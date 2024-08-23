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        Elazığ'da Fatmalı köyünde yürütülen yol çalışmaları tamamlandı

        Elazığ'da merkeze bağlı Fatmalı köyünde yürütülen yol çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:29 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:37
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        Elazığ'da Fatmalı köyünde yürütülen yol çalışmaları tamamlandı
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        Elazığ'da merkeze bağlı Fatmalı köyünde yürütülen yol çalışmaları tamamlandı.

        İl Özel İdaresi, 2024 yılı yatırım programı içerisinde bulunan Fatmalı köyü yolunun sathi kaplama işlemi ekipler tarafından 6 günde tamamlandı.

        Ekipler, Fatmalı-Muratcık köyleri arasındaki 4,5 kilometrelik mesafede çalışma gerçekleştirdi.

        8 personel, 4 kamyon, 3 distribütör asfalt tankı, arazöz ve loder yükleyici ile yürütülen çalışma sonucunda vatandaşlar için daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.

        Belirlenen program dahilinde ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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