Elazığ'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da bir düğün salonunda çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da bir düğün salonunda çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı.
Ataşehir Mahallesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan yumruklu kavgada, 3 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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