Keban'da yol bakım ve onarım çalışması
Keban ilçesinin Akçatepe ve Topkıran köyü yollarında sıcak asfalt yöntemi ile bakım ve onarımı gerçekleştirildi.
Keban ilçesinin Akçatepe ve Topkıran köyü yollarında sıcak asfalt yöntemi ile bakım ve onarımı gerçekleştirildi.
Akçatepe ve Topkıran köyü yolu 3 kilometrelik alanında İl Özel İdare tarafından sıcak asfalt yöntemi ile yamalama bakımı ve onarımı yapıldı.
Akçatepe köyü muhtarı Hadi Fırat, "Çalışmalar için Keban Kaymakamı Furkan Atalık'a ve İl Özel İdare yetkilerine teşekkür ediyorum." dedi.
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