Elazığ'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlığa kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, çevrede kötü koku olduğunu fark etmesi üzerine durumu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bildirdi.

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