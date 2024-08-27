Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu

        Elazığ'da mezarlıkta poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:17 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da mezarlıkta poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu.

        Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlığa kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, çevrede kötü koku olduğunu fark etmesi üzerine durumu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları aramada poşete sarıldıktan sonra toprağa gömülmüş vaziyette bebek cesedi buldu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bir maçtan fazlası!
        Bir maçtan fazlası!
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Elazığ'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
        Elazığ'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
        Sivrice Belediyesi Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yaptı
        Sivrice Belediyesi Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yaptı
        Keban'da yol bakım ve onarım çalışması
        Keban'da yol bakım ve onarım çalışması
        Elazığ'da düğün salonunda gelin- damat tarafı kavga etti: 3 yaralı
        Elazığ'da düğün salonunda gelin- damat tarafı kavga etti: 3 yaralı
        Elazığ'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Jandarma İHA Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, Jandarma İHA Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti