Elazığ'da "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı

Ayrıca Konya 3. Ana Jet Üssü'nden bölgeye gönderilen helikopter ile enkaz alanından alınan yaralı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tatbikat kapsamında Karakoçan'a Kayseri'den, Kovancılar'a Konya'dan, Palu'ya Kırşehir'den ve Arıcak'a Tokattan 58 personel ve 15 araçtan oluşan AFAD destek ekibi de sevk edildi.

Bunun üzerine Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında, İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu, deprem bölgesine kentte yer alan AFAD, UMKE, PAK, Elazığ İtfaiyesi, ETİKROM Arama Kurtarma Derneği, TAMGAKUT Arama Kurtarma Derneği'nden 64 arama kurtarma personeli ile 14 araç yönlendirildi.

Senaryo gereği, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 00.15'te meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da hissedildi ve Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Arıcak ilçelerinde yıkıma yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından Elazığ'da Türkiye Afet Planı kapsamında "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı.

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