Büyük Zafer'in 102. yılı Keban'da kutlandı

Daha sonra Kaymakam Atalık, makamında tebrikleri kabul etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Astsubay Çavuş Hakan Şenpınar, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı.

Kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz, kurum ve daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar, gazi ve şehit yakınları katıldı.

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