Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sürek köyü yolunda sürücülerinin kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri şarampole devrildi.
Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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