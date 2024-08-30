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        Elazığ'da otomobil traktöre çarptı, 5 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:22 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:25
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        Elazığ'da otomobil traktöre çarptı, 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        A.T'nin kullandığı 23 K 1959 plakalı otomobil, Kovancılar-Tunceli kara yolunun Karınca köyü mevkisinde M.D. idaresindeki 23 K 0490 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil kara yoluna, traktör şarampole devrildi.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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