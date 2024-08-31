Elazığ'da feribottan baraj gölüne düşen kadın kurtarıldı

Kadın, bu esnada bulundukları yere gelen bir balıkçı teknesiyle sudan çıkarıldı.

Durumu fark eden bir kişi, suya atlayarak boğulma tehlikesi yaşayan kadına feribottan suya atılan can simidini ulaştırarak tutunmasını sağladı.

Elazığ ile Tunceli'nin Pertek ilçesi arasında sefer yapan feribot, seyir halindeyken bir kadın yolcu henüz bilinmeyen nedenle baraj gölüne düştü.

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