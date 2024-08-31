Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da feribottan baraj gölüne düşen kadın kurtarıldı

        Elazığ'da feribottan Keban Baraj Gölü'ne düşen kadın kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:16 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da feribottan baraj gölüne düşen kadın kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da feribottan Keban Baraj Gölü'ne düşen kadın kurtarıldı.

        Elazığ ile Tunceli'nin Pertek ilçesi arasında sefer yapan feribot, seyir halindeyken bir kadın yolcu henüz bilinmeyen nedenle baraj gölüne düştü.

        Durumu fark eden bir kişi, suya atlayarak boğulma tehlikesi yaşayan kadına feribottan suya atılan can simidini ulaştırarak tutunmasını sağladı.

        Kadın, bu esnada bulundukları yere gelen bir balıkçı teknesiyle sudan çıkarıldı.

        Boğulmaktan kurtarılan kadın, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        İsrail'de genel grev!
        İsrail'de genel grev!
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru

        Benzer Haberler

        Elazığ'da freni boşalan otomobilden atlayan kadın yaralandı
        Elazığ'da freni boşalan otomobilden atlayan kadın yaralandı
        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Elazığ'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Elazığ'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Elazığ'da korkuluklara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da korkuluklara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da feribottan düşen kadın, kurtarıldı
        Elazığ'da feribottan düşen kadın, kurtarıldı
        Elazığ'da otomobil traktöre çarptı, 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da otomobil traktöre çarptı, 5 kişi yaralandı