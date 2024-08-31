Elazığ'da feribottan baraj gölüne düşen kadın kurtarıldı
Elazığ'da feribottan Keban Baraj Gölü'ne düşen kadın kurtarıldı.
Elazığ'da feribottan Keban Baraj Gölü'ne düşen kadın kurtarıldı.
Elazığ ile Tunceli'nin Pertek ilçesi arasında sefer yapan feribot, seyir halindeyken bir kadın yolcu henüz bilinmeyen nedenle baraj gölüne düştü.
Durumu fark eden bir kişi, suya atlayarak boğulma tehlikesi yaşayan kadına feribottan suya atılan can simidini ulaştırarak tutunmasını sağladı.
Kadın, bu esnada bulundukları yere gelen bir balıkçı teknesiyle sudan çıkarıldı.
Boğulmaktan kurtarılan kadın, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
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