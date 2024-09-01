Elazığ'da korkuluklara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
A.Ç'nin kullandığı 23 ADJ 043 plakalı otomobil, Başyurt köyü mevkiinde kontrolden çıkarak Kuşçu Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü A.Ç. kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.