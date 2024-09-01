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        Elazığ'da korkuluklara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:57 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:06
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        Elazığ'da korkuluklara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        A.Ç'nin kullandığı 23 ADJ 043 plakalı otomobil, Başyurt köyü mevkiinde kontrolden çıkarak Kuşçu Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan sürücü A.Ç. kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

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