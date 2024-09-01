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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 14:24 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:30
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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

        T.A'nın kullandığı 34 GFN 271 plakalı otomobil, Bulgurcuk köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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