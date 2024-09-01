Elazığ'da devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.
T.A'nın kullandığı 34 GFN 271 plakalı otomobil, Bulgurcuk köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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