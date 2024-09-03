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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:17
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 81,89 gram metamfetamin, 49,79 gram esrar, 83 gram skunk, 10 uyarıcı hap, 111 sentetik sentetik ecza ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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