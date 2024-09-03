Elazığ'da süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuğu polis kurtardı

Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar ailelerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi, dün Kültürpark'ta devreye görevi sırasında civardaki bir süs havuzunda 3 çocuğun çırpındığını fark etti.

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